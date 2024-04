Un weekend di corsa: due maratone in due giorni per la Milano Marathon 2024

Due maratone in due giorni: a Milano si prospetta un weekend all'insegna della corsa. Sabato 6 e domenica 7 aprile sono infatti in pragramma la Family Run e la Wizz Air Milano Marathon. Sono più di 19 i chilometri totali che si correranno all'interno del centro cittadino. Si toccheranno i luoghi simbolo di Milano, come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, City Life, San Siro e il Portello. Per questo motivo ci saranno due blocchi del traffico, con strade chiuse e mezzi deviati.

La Family Run

Sabato mattina a Milano ci sarà la Family Run, una mini maratona dedicata alle famiglie. La partenza sarà dal Velodromo Maspes-Vigorelli e si correrà poi in direzione viale Duilio e City Life, con arrivo all'interno del Milano Running Festival presso il MiCo.

La Wizz Air Milano Marathon

Domenica 7 aprile si correrà la Wizz Air Milano Marathon. La gara da 42,195 km avrà un tracciato ad anello, con partenza e arrivo in piazza Del Duomo. Un percorso rinnnovato che "viene migliorato nei dettagli, anno dopo anno, per offrire a tutti i runner un percorso moderno e completo. Capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, con la possibilità di ammirare e godere una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei", si legge in una nota dell'organizzazione. Sono più di 8mila i partecipanti iscritti, di cui il 40% sono volati dall'estero a Milano proprio per l'occasione.

Strade chiuse e mezzi deviati

Oltre agli appuntamenti sportivi in città sono previsti anche altri eventi. Di conseguenza sono previsti due blocchi della mobilità per consentire lo svolgimento delle maratone - e non solo - in completa sicurezza. Tutte le informazioni sulle strade chiuse sono pubblicate e aggiornate sulla pagina X del Comune dedicata alla mobilità. Anche Atm ha informato che diverse linee cambieranno servizio per permettere il passaggio dei maratoneti, consigliando di usare, dove possibile, le linee metropolitane.