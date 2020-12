Una missione per Limonta: i fedeli di Beppe Sala con gli ex “arancioni”?

Una lista del sindaco? È un po' più che un'idea da retrobottega della politica milanese. Come riporta true-news.it , l'uomo incaricato da Beppe Sala di far quadrare il cerchio è Paolo Limonta: il “Gigante buono”, oggi assessore all'edilizia scolastica, già “ideologo” di Giuliano Pisapia durante la corsa elettorale del 2011 che portò Milano sotto l'egida del centrosinistra per la prima volta dopo Tangentopoli. Il suo compito? In vista delle elezioni comunali 2021 radunare un drappello di uomini e donne di fiducia di Beppe Sala per farli “sposare” con gli ex “arancioni”. Alcuni dei quali nel 2016 sono rimasti fuori un giro. Cosa ne pensa il Partito democratico di Milano? Bella domanda