"Una moneta speciale per Bergamo e Brescia". L'annuncio del sindaco Del Bono

"In occasione di questo anno speciale nel quale Brescia e Bergamo sono 'Capitale della cultura italiana', la Zecca di Stato ha coniato una nuova moneta. Moneta che riproduce anche i principali monumenti della nostra città. Un altro modo per far conoscere ed apprezzare Brescia. Molto bene. Tutto ciò che serve ad attrarre e creare curiosità per la nostra città, è un gran bel fatto".

Così il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono in un post su Facebook, dove pubblica l'immagine della moneta dedicata anche alla sua città, che insieme a Bergamo, dal prossimo 20 gennaio inaugurerà ufficialmente l'avvio di una serie di eventi all'insegna della 'Capitale Italiana della Cultura 2023': tre giorni di celebrazioni che coinvolgeranno i principali teatri, le piazze, le vie e i luoghi della cultura dei due Comuni lombardi.