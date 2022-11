"Una nuova stagione per la cultura": Sgarbi e Morgan a Italia Direzione Nord

"Una nuova stagione per la cultura": Vittorio Sgarbi e Morgan a Italia Direzione Nord

Vittorio Sgarbi e Morgan. Insieme sullo stesso palco per raccontare le loro idee per il futuro del Belpaese. L'atipico tandem di attacco della cultura italiana, il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura ed il cantautore che si è auto-definito suo sotto-sotto segretario. I due saranno protagonisti alle 20.30 dell'atto conclusivo della 17esima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event dal titolo “Una nuova stagione” che si terrà lunedì 21 novembre presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

Il rapporto di stima tra Morgan e Vittorio Sgarbi

Di Morgan, Vittorio Sgarbi ha detto "Ha fantasia, intelligenza passione e generosità naturalmente non è semplice non è soprattutto ovvio, per cui le persone che vogliono un'armonia ordinata lo ritengono pericoloso". E Morgan su Sgarbi: "Una persona come lui nasce ogni 300 anni, è come Pasolini o Leonardo Da Vinci, non ce n'è un altro: è l'unico che può risollevare culturalmente il nostro Paese".

Italia Direzione Nord: tre ministri tra i relatori

Italia Direzione Nord vedrà alternarsi dalle 10 alle 20 oltre 60 ospiti tra ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, istituzioni territoriali e manager aziendali. Tra gli altri relatori interverranno ben tre ministri: Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin, Alessandra Locatelli. Presenti anche, tra gli altri, Giulio Tremonti, Claudio Durigon, Stefano Boeri, Edmondo Bruti Liberati.

Italia Direzione Nord: una nuova stagione

È stata definita la “tempesta perfetta”. Prima la crisi pandemica, poi quella geopolitica con il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina, ora quella energetica. A cui va aggiunta la catena inflazionistica con i rincari che viaggiano ormai verso la doppia cifra. In questo contesto la creazione di un nuovo governo con le scadenze del PNRR che non possono essere mancate.

Energia, lavoro, innovazione digitale, terzo settore, trasporti, giustizia, sanità sono solo alcuni degli ambiti che il nuovo esecutivo dovrà affrontare e che troveranno voce all’interno delle diverse tavole rotonde della 17esima edizione di Direzione Nord. La rassegna DN - A True Event, nata proprio per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese, propone uno spazio di dibattito che, come al solito, è riservato solo e unicamente a "persone che hanno qualcosa da dire". Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

La formula è quella ormai tradizionale di DN: panel di approfondimento con istituzioni, mondo delle imprese e delle professioni, cittadini. Il Covid ha reso indispensabile - e forse è stata una rivoluzione necessaria - la presenza di una diretta streaming che molto spesso costituisce l’asset comunicativo primario per numeriche a livello comunicativo. A questa nuova dimensione virtuale si uniscono l’attenzione per l’approfondimento ma anche la possibilità di veicolare messaggi tramite la stampa, che partecipa sempre numerosa agli eventi della rassegna Direzione Nord.