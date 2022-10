Una tessera onoraria a Joe Biden., L’omaggio di un cannabis club di Milano

Un 'cannabis club' milanese ha deciso di consegnare una tessera onoraria al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Il motivo: Biden ha promulgato indulto per condannati in possesso di cannabis

Il motivo è che il 6 ottobre scorso, con un ordine esecutivo, Biden ha promulgato un indulto per tutti coloro che sono stati condannati a livello federale per possesso di cannabis, circa 6.500 persone in totale.

Domani l’associazione davanti al consolato americano

Dunque l'Associazione The Hemp Club, realtà milanese che promuove l'informazione sulla cannabis e svolge il difficile compito di mettere in contatto persone malate con medici prescrittori, si ritroverà domani davanti al consolato americano a Milano, per consegnare simbolicamente la tessera onoraria del Club al presidente Joe Biden. Al fianco dell'Hemp Club in questa iniziativa ci saranno l'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano, il gruppo Più Europa Milano, il gruppo di Più Europa in Consiglio regionale, i Verdi Milano e altre realtà che stanno comunicando la loro adesione in queste ore.

Usuelli (+ Europa): “ Restiamo impegnati a diffondere una cultura antiproibizionista”

"Siamo stati - dichiara il consigliere lombardo di +Europa, Michele Usuelli - a fianco di Hemp Club nei momenti difficili e siamo felici di farlo oggi in questa occasione in cui ci congratuliamo con gli amici americani, lottando perché l'Italia ne segua l'esempio. Restiamo impegnati a diffondere una cultura antiproibizionista nel paese con iniziative di piazza, approfondimenti culturali e atti politici nei palazzi del potere".