Unipol diventa sponsor del Forum di Assago: cambio di nome in Unipol Forum

Unipol diventa sponsor del Forum di Assago

Unipol ha siglato una partnership con Forumnet, proprietario e gestore del Forum di Assago, alle porte di Milano, in base alla quale il gruppo assicurativo acquisira', in qualita' di title sponsor, il diritto di denominare l'impianto sportivo, che assumera' cosi' il nome di Unipol Forum. L'accordo sara' valido da maggio 2024 a dicembre 2026, con opzione per un ulteriore anno di contratto fino alla fine del 2027.

Cambio di nome, arriva Unipol Forum

La sponsorizzazione con uno dei luoghi piu' rilevanti in Italia nell'ambito dell'entertainment musicale e sportivo, parte della EAA (European Arenas Association), afferma una nota, permette a Unipol di consolidare sia il proprio posizionamento di marca che la presenza attiva su Milano e si affianca alla pluriennale sponsorship di Unipol Arena a Casalecchio di Reno - Bologna. L'attivazione dei diritti di immagine e di hospitality, derivanti dall'accordo, prevede che il marchio Unipol Forum, tra maggio e giugno, applichera' il proprio marchio negli spazi esterni e interni dell'impianto milanese.