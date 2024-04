Uniqlo, il secondo store a Milano apre il 2 maggio

E' iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del secondo store Uniqlo a Milano. L'inaugurazione in piazza Gae Aulenti sarà il 2 maggio e fa seguito all'apertura del primo store a Roma. Uniqlo è presente a Milano, in Cordusio, dal 2019. Il nuovo punto vendita avrà una superficie di 800 metri quadri, con linee linee di abbigliamento per donna, uomo e bambino e un design realizzato interamente a vetri. Mark Barnatovic, COO di UNIQLO Italia, aveva commentato: "Il nostro secondo negozio a Milano, il terzo in Italia, rappresenta uno dei prossimi passi per la crescita nell'importante mercato italiano. Il quartiere di Portanuova è diventato un simbolo della ‘nuova Milano'".

Uniqlo: l'entrance box firmato da Piuarch

L'entrance box del nuovo Uniqlo è firmata da Piuarch. Recita il comunicato stampa: "Il nuovo punto vendita, sviluppato al piano interrato, sarà accessibile dalla piazza attraverso un volume leggero, trasparente, integrato con il contesto, che entra in dialogo con gli edifici e gli spazi circostanti e in essi si inserisce senza creare ostruzione, ma piuttosto facilitando i flussi pedonali nella piazza. La forma curvilinea e le linee smussate che lo caratterizzano, unite alla scelta di utilizzare elementi in vetro su tutto il perimetro, interpretano il concetto di essenzialità tipico del brand Uniqlo".