United Spa: 3 mln di finanziamento da Crèdit Agricole

UNITED SpA, società leader nel settore della progettazione e gestione di grandi complessi neiprocessi di rigenerazione urbana, ha chiuso con la collaborazione di Excellence Consulting, societàdel Gruppo Excellence specializzata nella business/financial advisory per le Pmi, ha chiusoun’importante operazione di finanziamento da tre milioni di euro da parte di Crédit Agricole Italia.

UNITED si pone come player di prima grandezza nelle sfida che le città dovranno affrontare nei prossimi anni

UNITED, con le sue sei società controllate si pone come player di prima grandezza nella sfida che le città dovranno affrontare nei prossimi anni: rigenerazione, implementazione dell’efficienzaenergetica e della sostenibilità nel quadro di processi complessi che UNITED, con i suoi 600dipendenti, gestisce dalla progettazione alla conduzione, curando in modo particolare tutti gliaspetti legati alla sicurezza e alla legalità (dal risk management, al controllo di legalità allasicurezza sul lavoro), ponendosi come integrity builders.

Carlo Mastrangelo: "Il Gruppo è in grado oggi di rispondere a sfide importanti"

“United ha davanti a sé obiettivi importanti di crescita – dichiara Carlo Mastrangelo,Amministratore Delegato di United SpA – obiettivi che stiamo già raggiungendo e che sarannoancora più evidenti negli anni a venire. Il Gruppo è in grado oggi di rispondere a sfide importanti, come quelle relative alla rigenerazione urbana, all’ambiente, all’economia circolare eall’efficientamento energetico. Vogliamo rispondere a queste sfide con il nostro metodo diIntegrity management basato su Legalità e criteri ESG, che nel mondo del real estate e delleinfrastrutture è diventato un marchio di affidabilità.”