Università Bocconi: Francesco Billari è il nuovo rettore

Università Bocconi: Francesco Billari nuovo Rettore per il biennio 2022/2024. Attualmente Prorettore vicario e Dean per la faculty, entrera' in carica il primo novembre, a conclusione dei 6 anni di mandato di Gianmario Verona. Lo ha nominato il CdA dell'ateneo, su proposta del Presidente Mario Monti, spiega una nota.

Bocconi: il curriculum di Billari

Laureato in Economia Politica presso l'Universita' Bocconi nel 1994, con dottorato di ricerca a Padova, Billari e' stato leader di un gruppo di ricerca presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock e Direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Universita' di Oxford. E' stato Presidente della European Association for Population Studies e dell'Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione. Nella dichiarazione di indirizzo del mandato rettorale le principali traiettorie del prossimo biennio riguarderanno: la ricerca, la didattica, la mobilita' sociale, gli stakeholder.

Billari: "Sfida stimolante e ambiziosa"

"La sfida che ho l'onore di raccogliere, e per la cui opportunita' ringrazio il Presidente e tutti i membri del CdA, e' stimolante e ambiziosa", ha dichiarato Francesco Billari. "Si tratta di contribuire allo sviluppo di un ateneo globale e inclusivo, sempre alla frontiera nella ricerca di conoscenze originali e rilevanti, e con una forte passione per la didattica e per la crescita delle nuove generazioni che risponderanno alle sfide della nostra societa'. Ringrazio Gianmario Verona per avermi voluto come suo vicario in questi anni, dandomi cosi' la possibilita' di sviluppare attitudini e competenze indispensabili per guidare la Bocconi verso il raggiungimento dei suoi obiettivi"