Università Cattolica di Milano, Beccalli sarà il primo rettore donna

Università Cattolica, Beccalli sarà il primo rettore donna

Con la riunione dei 12 Consigli di Facoltà e' iniziata mercoledì la procedura per la nomina del nuovo Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore per il prossimo quadriennio 2024-2028, chiamato a succedere al professor Franco Anelli, giunto alla scadenza del suo terzo mandato. Come riferisce un comunicato diffuso dall'Università, l'orientamento quasi unanime è verso Elena Beccalli attuale preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Una votazione che ha visto 636 professori su 685 votare il suo nome, con una percentuale del 93%. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, si va dunque verso la prima rettrice donna nella storia della Cattolica. Pra le designazioni delle facoltà giungeranno al Senato accademico che il 17 giugno si riunirà per stilare la short list di cinque nomi che saranno inviati al cda dell'Università, che nominerà il nuovo rettore.