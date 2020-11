Università Cattolica: per i cento anni, un nuovo sito e logo

L'Universita' Cattolica guarda avanti e progetta il futuro. Nell'anno del centenario dell'ateneo vengono presentati il nuovo logo e il nuovo sito internet. "Il 1 novembre 2020 e' formalmente iniziato il centesimo anno accademico della nostra Universita'", osserva il Rettore Franco Anelli, in una lettera indirizzata all'intera comunita' accademica e pubblicata online sul nuovo sito.

"Il nostro anniversario va inteso - secondo l'attitudine propria di un'istituzione di cultura - come occasione per conoscere e comprendere il secolo di storia dell'Universita' Cattolica e il ruolo che essa ha avuto nella societa' e nel Cattolicesimo italiani ma soprattutto, proprio muovendo da quella consapevolezza, per progettare il futuro, che significa rendere attuale la storia passata e i suoi lasciti. A questo allude la grafica distintiva dedicata al Centenario, che caratterizzera' il sito - anch'esso rinnovato per l'occasione - del nostro Ateneo". Perche', continua il Rettore Anelli, "pensare, progettare e cominciare a costruire il domani sara' il grande impegno dell'anno che ci aspetta. "Sarebbe facile dire che il nuovo sito Unicatt.it e' la porta di ingresso alla nostra universita' per chi naviga nella rete, cosi' come chiostri e portali lo sono per chi accede fisicamente ai nostri campus", sostiene il direttore generale dell'Ateneo Paolo Nusiner. "Ma si puo' dire di piu'. Il sito e' il punto di accesso all''ecosistema digitale' dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, suggellato dal nuovo logo realizzato per il centenario del nostro Ateneo, che ha "un secolo di storia davanti". Un tocco di originalita' che mi porta a dire che, oltre che funzionale, il nuovo portale e' anche bello. E' un motivo d'orgoglio per tutti". Il ripensamento di Unicatt.it e' frutto di un lungo lavoro di ricerca che si e' basato su focus group di studenti e di istituzioni e analisi di confronto con prestigiosi atenei del panorama nazionale e internazionale. Il punto di arrivo e' stata la realizzazione di un portale che, oltre a dialogare con istituzioni accademiche, vuole innanzitutto parlare in modo diretto alle future matricole, offrendo loro fin dalla homepage un accesso rapido alle occasioni di orientamento, all'offerta formativa e a tutte le informazioni legate all'immatricolazione. Per essere ancora piu' in linea con le attuali logiche di ricerca e navigazione, il portale e' stato progettato con una logica mobile-first, caratterizzato da una nuova veste grafica minimal che si sposa perfettamente con una navigazione semplice e compatta e una funzionalita' di ricerca intuitiva e a portata dell'utente.