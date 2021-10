Università, Galli indagato: "Diventare personaggio pubblico ha dei contro"

"Ne ho avuto notizia questa mattina (martedì, ndr) con un avviso di garanzia che mi e' stato consegnato quando su tutti i giornali era gia' presente questo fatto, pare funzioni cosi'. Francamente sono tranquillo: da quello che leggo non ci vedo niente di particolare in quello che mi viene contestato. Ci ragionero' sopra, questo e' quello che posso dire ora. Ho messo tutto in mano al mio avvocato, faremo le nostre controdeduzioni quanto prima. E' un argomento in mano alla magistratura. Sono in una situazione in cui mai immaginavo di essere. Se avevo avuto avvisaglia di un'inchiesta? Nessuna di alcun tipo". A dirlo e' il virologo Massimo Galli, ospite di "CartaBianca" su Rai3, a proposito dell'operazione dei carabinieri del Nas di Milano, denominata "Laurus", che lo vede tra gli indagati assieme ad altre 32 persone, tra cui appunto 24 docenti universitari tra il capoluogo lombardo, Pavia, Torino, Roma e Palermo.

I concorsi che vengono contestati a Galli, primario del dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco e docente all'universita' Statale di Milano, "riguardano tutti il 2020, in piena pandemia. E' evidente che il diventare un personaggio pubblico ha una serie di contro, e pochi pro, per quanto mi riguarda...". Galli risulta indagato per turbata liberta' degli incanti e falso ideologico dalla Procura di Milano in un'inchiesta del Nas dei Carabinieri su concorsi universitari di medicina ritenuti truccati all'Universita' degli Studi di Milano. Secondo la Procura un avviso pubblico sarebbe stato costruito ad hoc per nominare due candidate.