Università, i cento anni della Statale di Milano

L’Università Statale di Milano compie 100 anni e per l’occasione ha presentato il programma di manifestazioni per il suo Centenario, un viaggio lungo 18 mesi, alla scoperta del mondo e dei valori dell’Ateneo che terminerà nel settembre 2024. Prima tra le realizzazioni per il Centenario il VUMM (Virtual UniMi Museum), uno spazio virtuale che renderà per la prima volta accessibile al pubblico lo straordinario patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Milano.

Assessore Fermi: "Solo attraverso lo studio e la ricerca si può ambire a raggiungere determinati traguardi"

“Sono molto contento – ha detto Fermi - che una delle mie prime uscite pubbliche in veste di assessore all’Università sia per un evento così importante. Celebrare un secolo di vita di questo Ateneo impone uno sguardo al passato, per sottolineare tutto ciò che è stato fatto per la città di Milano, per il territorio e soprattutto per i giovani della nostra Regione. Al contempo, è fondamentale non distogliere l’attenzione dal futuro, nella consapevolezza che solo attraverso lo studio e la ricerca si può ambire a raggiungere determinati traguardi”.

Fermi: "Statale eccellenza non solo in Italia, anche in Europa"

“La Statale – ha continuato - non è solo il più importante polo universitario lombardo, ma anche una delle punte di eccellenza accademiche italiane ed europee. Regione Lombardia è da sempre al fianco dell’Università Statale e ora lo è anche nell’ambizioso progetto che vede da un lato la nascita del campus scientifico Mind e dall’altro il rilancio di Città Studi. È un progetto di sviluppo in cui crediamo molto: viviamo un periodo di grandi incertezze e cambiamenti e avere un punto fermo come questo nella nostra Regione è senza dubbio un motivo di orgoglio per tutti”.

E – “La ricerca e l’innovazione – ha concluso Fermi - saranno fondamentali per la regione nei prossimi anni, perché senza università nessuno potrà fare ricerca e nessuno riuscire ad innovare secondo quello spirito tipicamente lombardo che ci rende famosi nel mondo”.

Sono 5 i grandi eventi al centro del palinsesto per il Centenario

Sono 5 i grandi eventi al centro del palinsesto per il Centenario, programmati in luoghi iconici di Milano e animati da grandi protagonisti della cultura, dell’arte e della scienza come Dacia Maraini, Massimo Recalcati, Fritjof Capra, Stefano Mancuso e Simone Moro.

Il VUMM - Virtual UniMi Museum è uno spazio virtuale che, grazie alle più moderne tecnologie digitali, rende accessibili al pubblico oltre 2.000 immagini del ricchissimo patrimonio culturale della Statale, espressione di un sapere plurale, multidisciplinare, composto da edifici storici e contemporanei, musei, collezioni scientifiche, artistiche, archivistiche, bibliografiche, storiche, archeologiche e naturalistiche.

Interamente progettato e realizzato all'interno dell'Università il progetto si è avvalso dell’importante collaborazione con Google Cultural Institute ed è visitabile su museovirtuale.unimi.it.