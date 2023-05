Uomini e Donne: primo selfie insieme per Luca e Alessandra

Luca Duffrè e Alessandra Somensi: primo selfie insieme dopo che il tronista ha scelto la 28enne milanese a Uomini e Donne. La corteggiatrice l'ha spuntata su Camilla e Alice. "Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza”, ha spiegato Luca, che ha confessato come avesse sin dall'inizio pensato di scegliere Alessandra.

Uomini e Donne, Luca ad Alessandra: "Di te mi ha colpito la semplicità"

Il giovane ha aggiunto: “Quando ho iniziato il percorso mi ero promesso di andare oltre l’apparenza e conoscere a pieno le ragazze che sarebbero scese per corteggiarmi. Ma tu mi hai colpito subito quando sei arrivata per la tua semplicità – ha detto rivolgendosi ad Alessandra – e andando avanti ti sei fatta conoscere. Hai tirato fuori dei lati che mi sono piaciuti, con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino. Non posso dirti che ti conosco già al 100%, ma a volte non è fondamentale il tempo, alcune cose le capisci. Io ad oggi non so se hai fatto bene o no a non prendere quel volo, però ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori”.

Alessandra e la passione per il surf

Classe 1995, grande appassionata di sport, Alessandra è originaria di Senago, nel Milanese. Ha intrapreso studi di giurisprudenza, nel 2018 partecipa a Donnavventura. Poi nel 2019 scopre il surf a Forte dei Marmi. Per diverso tempo è stata legata sentimentalmente proprio al suo istruttore di surf, con cui ha viaggiato per il mondo.