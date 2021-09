Uomo accoltellato alla gola e ucciso nel Milanese

Un uomo di nazionalita' italiana di 36 anni, Luigi Danesi il suo nome, e' morto in ospedale dopo essere stato accoltellato alla gola a Cesano Boscone (Milano). L'aggressione e' avvenuta intorno alle 16.39 di domenica in via dei Tigli del comune dell'hinterland. La vittima e' stata trasportata da personale del 118 al Niguarda ma i medici dell'ospedale non sono riusciti a salvarla per la gravita' delle ferite riportate. Da primi accertamenti dei Carabinieri l'autore del gesto si sarebbe dato alla fuga. Sono in corso le indagini dei militari di Corsico e del Nucleo Investigativo di Milano.

L'omicidio del 36enne sarebbe avvenuto al culmine di una lite improvvisa scoppiata in strada. Al momento gli inquirenti escluderebbero l'ipotesi che il delitto sia avvenuto in un "contesto di criminalita'" Nonostante Danesi, riferisce Ansa, avesse diversi precedenti. E' stato ucciso nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie. Secondo quanto si apprende, il movente dell'omicidio sarebbe da ricercare all'interno delle dinamiche familiari della vittima, ma non si esclude al momento nessuna pista.