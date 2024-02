Uomo accoltellato nel Milanese, si costituisce l'aggressore

Si e' costituto in caserma ed e' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia di Corsico un giovane colombiano di 18 anni, responsabile dell'aggressione a Cesano Boscone, nel Milanese, di un 32enne ucraino. Il neomaggiorenne - secondo quanto riferito dall'Arma - ha confessato e ha fatto recuperare il coltello, che aveva in casa, usato per colpire la vittima. Non sono noti i motivi dell'aggressione. Le telecamere di sorveglianza comunale hanno ripreso la colluttazione e i momenti precedenti in cui il 32enne dopo essere sceso dalla macchina ha inseguito il 18enne e quando lo ha raggiunto e' stato colpito al torace. La vittima resta ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda.