Uomo e donna travolti dal treno: l'ipotesi di un gesto volontario

Tragedia lungo la linea ferrovaria Mantova-Milano, all'altezza del passaggio a livello in località Quattro Venti nel Comune di Curtatone: un uomo e una donna sono morti travolti da un treno in aperta campagna. Come riferisce Ansa, dai primi accertamenti si tratterebbe di due 50enni residenti in provincia di Mantova, legati da un rapporto affettivo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e per stabilire se si è trattato di un gesto volontario, come sembra essere più probabile, o di un incidente.

Il ritrovamento dei due cadaveri vicino ai binari

Il convoglio passeggeri proveniva da Milano ed era diretto a Mantova. Dopo l'impatto, attorno alle 22, il capotreno è sceso e, con l'aiuto di una torcia, ha cercato di capire che cosa fosse successo. Il buio e la nebbia hanno ostacolato le ricerche. Prima sono state trovate alcune tracce di sangue sui binari e solo a mezzanotte, tra le sterpaglie, a poca distanza, sono stati ritrovati i due corpi.