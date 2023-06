Uomo tenta di rapire bimba al parco: la piccola salvata dalla tata

Una bimba di quattro anni, mentre era al parco Guido Vergani di Milano, sarebbe stata afferrata per il braccio da un uomo che ha tentato di rapirla tirandola a sè. Le sue mosse, però, per fortuna non sono sfuggite alla tata della piccola, che immediatamente ha reagito ed è riuscita a salvarla.

Il tentato rapimento si è verificato giovedì scorso da un uomo che, per ora, è riuscito a far perdere le proprie tracce. L'intervento della babysitter ha poi messo in fuga l'uomo, che si è allontanato in direzione di via Capponi.

Il papà della piccola - un italiano di 44 anni - ha poi presentato denuncia ai carabinieri della compagnia Porta Magenta. I carabinieri stanno cercando di dargli un nome e hanno già raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il parco, invece, non è coperto da occhi elettronici.

Decisivo l'intervento della tata

La bambina, stando a quanto si è appreso, era con la tata nell'area verde di fronte a una scuola dell'infanzia. Mentre si trovava sui giochi, l'uomo si sarebbe avvicinato e la avrebbe tirata a sé, nel tentativo di portarla via. Ma il pronto intervento della tata è stato provvidenziale.