Uomo travolto e ucciso dal treno sulla Milano-Torino

Tragedia a Milano nei presso della stazione di Certosa: un uomo di 50 anni è stato investito e ucciso da un treno questa mattina. L'incidente lungo la linea Milano-Torino. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La segnalazione dell'incidente ferroviario e' stata fatta prima delle 7 e sono scattati gli accertamenti della Polfer, che intorno alle 7.30 ha trovato il corpo della vittima, straziata dall'investimento. Indagini sulle dinamiche ancora in corso, sulla linea si sono registrati rallentamenti in entrambe le direzioni che hanno coinvolto una ventina di treni, due dei quali hanno accumulato ritardi di 100 e 200 minuti, mentre un regionale e' stato cancellato. La situazione è tornata alla normalità a metà mattinata.