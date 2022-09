Uomo ucciso e bruciato in un suv: il fermato gli doveva 30mila euro

Uomo ucciso e bruciato in un suv: il fermato per omicidio gli doveva 30mila euro

Un uomo e' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa dell'omicidio volontario del 40enne kosovaro ucciso e bruciato in un suv nelle campagne di Cologne, in provincia di Brescia. Il provvedimento emesso dalla procura e' stato eseguito dai Carabinieri del nucleo investigativo di Brescia e della compagnia di Chiari. L'indagato, un italiano proprietario di un'officina di cui sono state fornite le generalita', avrebbe sparato alla vittima alla quale doveva 30mila euro che non era in grado di restituire. Oltre all'accusa di omicidio deve rispondere di distruzione di cadavere e detenzione illegale di armi.

La vittima era residente in Franciacorta da tempo e aveva avuto guai con la gisutziaia: nel 2020 era stato assolto dall'accusa di estorsione ai danni di un imprenditore di Iseo e recentemente era stato rinviato a giudizio per il tentato incendio doloso della villa sul Garda di un manager della grande distribuzione.