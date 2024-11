Uomo travolto e ucciso da un treno in corsa: circolazione ferroviaria sospesa

Caos sulla linea ferroviaria di Trenord tra Morbegno e Sondrio: la circolazione è sospesa per un incidente ferroviario avvenuto poco dopo le 9 di giovedì 11 novembre a Colorina, in provincia di Sondrio. Un convoglio, il treno 101319 da Sondrio verso Lecco, ha travolto un uomo che ha perso la vita tra San Pietro Berbenno e Ardenno Masino. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o un incidente, ma da quanto emerge per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare; i sanitari che si sono precipitati sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri di Sondrio, i vigili del fuoco e con loro anche i tecnici ferroviari di Rfi (Rete ferroviaria italiana) e di Trenord.

L'incidente ha provocato gravi ripercussioni alla circolazione ferroviaria: Trenord informa che si registrano ritardi fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Per ovviare alle difficoltà è già stato attivato un servizio autobus di spola tra Morbegno e Sondrio.