Urania, presentata la partnership con Wegreenit

Giornata speciale per Urania che, nella mattinata di venerdì 23 giugno, ha presentato il nuovo title sponsor Wegreenit, General Contractor in interventi di efficientamento energetico.

Candoni (Wegreenit): "Orgogliosi di cominciare questa avventura insieme"

Location d’eccezione quella del Palazzo di Fuoco a Milano, sede di Wegreenit, ed è proprio il padrone di casa Fabrizio Candoni, CEO e Chairman ad aprire la giornata: “Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi di cominciare questa avventura insieme a Urania. Una società sportiva storica che ha fatto tanto per la nostra città: Milano. La scelta strategica di affiancare il nostro marchio a uno sport come il basket deriva dalla volontà di trasmettere valori come l’impegno e il gioco di squadra che sono alla base della nostra filosofia aziendale. Uno sport autentico, la pallacanestro, avvincente quanto aggregante, che richiede energia, passione e dedizione: le stesse che noi mettiamo nel nostro lavoro di costruttori green, per l’efficienza energetica. Non più solo Smart Builders,da oggi in Wegreenit siamo anche Smart Players”.

Riva: "Urania, una grande eccellenza dello sport milanese"

Parole riprese da Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, che ribadisce il grande legame del Comune con le eccellenze della città: “Con la mia presenza oggi voglio ribadire il, convinto, sostegno del Comune di Milano alle eccellenze della nostra città. Siamo al fianco di splendide realtà sportive come Urania, che coniugano grandi risultati ad una straordinaria attenzione allo sport di base, tema a me caro e pilastro del mio concetto di lavoro con e per lo sport. Il legame di oggi con un’azienda milanese in crescita come Wegreenit è un connubio significativo, che testimonia come si possano fare molte cose importanti, insieme, sul nostro territorio. Urania rappresenta una grande eccellenza dello sport cittadino e di cui ho due splendide immagini che porto con me relative alla scorsa stagione: la tensione, l’intensità delle sfide di campionato, come ad esempio l’interminabile ed emozionante sfida con Agrigento, e l’Allianz Cloud piena di gente il sabato sera: famiglie, bambini, in un contesto di vero, contagioso, sano entusiasmo”.