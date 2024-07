Urbanistica a Milano, Fontana: "Inchieste preoccupanti, servono norme chiare"

Urbanistica, Fontana: "Inchieste preoccupanti, servono norme chiare"

Le inchieste sull'urbanistica a Milano? "Sno tutte iniziative preoccupanti perche' in questa situazione di incertezza rischiamo di mettere in difficolta' un comparto che per l'economia lombarda, per l'economia di Milano e' sicuramente importante": così il governatore lombardo Attilio Fontana commentando l'inchiesta sulle residenza al Parco delle Cave di Milano. "Credo che sia giunto il momento di fare chiarezza, di dare un'interpretazione", ha aggiunto Fontana. "Si facciano delle scelte ben chiare a livello di definire questa parte della legge che non dimentichiamo, la legge del 42, quindi che ha bisogno forse di qualche aggiornamento", ha concluso. Il governatore è fiducioso sul futuro del Salva Milano: "Mi sembra di capire che il discorso sara' sicuramente ripreso in Aula"