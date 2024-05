Urbanistica, Gelmini: "Presenteremo un piano salva Milano"

"A inizio maggio Azione ha presentato una proposta di legge al Senato, a mia prima firma, sulla rigenerazione urbana. Tra le norme mirate che proponiamo vi e' anche una soluzione ai gravi problemi emersi a Milano. Non si puo' infatti ritenere che un'interpretazione dalla "super-s.c.i.a." e della ristrutturazione edilizia, che ha trovato per anni attuazione non controversa a Milano sia diventata all'improvviso un grave reato che coinvolge centinaia di funzionari, tecnici e imprenditori". Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, parlando con la stampa a margine di un evento a Milano nella giornata di domenica.

Gelmini: "Urbanistica, non un condono ma ragionevole semplificazione"

Gelmini ha aggiunto: "Non e' possibile che quanto gia' realizzato venga ora demolito. La nostra e' una proposta equilibrata che vogliamo portare avanti e che presenteremo come emendamento al decreto salva - casa voluto dal ministro Salvini e aperto al contributo di tutte le altre forze politiche. Non si tratta di dar vita a nuovi condoni, ma di puntare a una ragionevole semplificazione che consenta di chiarire dubbi legati all'interpretazione e all'applicazione delle regole urbanistiche, senza paralizzare l'attivita' edilizia ne' complicare la vita di tanti cittadini".