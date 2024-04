Urbanistica, il ministero di Salvini pensa a una norma "salva Milano"

Il ministro Matteo Salvini pronto a intervenire sulla delicata situazione dell'urbanistica a Milano. Secondo quanto riferisce Ansa, il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture starebbe infatti pensando ad una norma 'salva Milano' per quanto riguarda le regole sull'edilizia. Come noto, negli scorsi mesi una serie di progetti edilizi di Milano è finita nella lente della Procura di Milano perché, a detta dei magistrati, avevano ottenuto il via libera come ristrutturazioni anche se in realtà si trattava di interventi radicali che avrebbero necessitato di un titolo edilizio e non solo di una scia.

Le inchieste della Procura a Milano

A Milano sono alcune le inchieste aperte, a partire da quelle delle torri di via Crescenzago. Per correre ai ripari il Comune ha varato una delibera cautelativa lo scorso 23 febbraio. E nei giorni scorsi la Procura di Milano ha chiesto al Comune l'elenco di palazzi e progetti immobiliari, a partire dal 2020, con determinate caratteristiche: l'altezza superiore a 25 metri e quindi la necessità di un piano attuativo per la costruzione, la facciata vincolata dalle Belle Arti, e la realizzazione all'interno di cortili.

L'intervento del governo per fare chiarezza tra norme statali e regionali

"Con buonsenso, in collaborazione con i Comuni italiani, gli uffici del Mit stanno lavorando per risolvere problemi edilizi ed urbanistici connessi ad interventi già assentiti da alcuni enti locali sulla base di una interpretazione della legislazione statale e regionale, che nel settore è stata oggetto di successive modifiche e stratificazioni", spiegano fonti ministeriali.

Nel frattempo ieri in consiglio comunale il presidente del tribunale Fabio Roia ha assicurato che a suo avviso si troverà una soluzione. Ma le incertezze permangono. Secondo il ministero senza un intervento governativo "rimarrebbe un rischio di incertezza sia per le amministrazioni territoriali, sia per i cittadini". "Un esempio è il capoluogo lombardo: negli auspici del vicepremier e ministro Matteo Salvini il Mit presenterà una norma Salva-Milano per evitare problemi ad alcuni grattacieli".