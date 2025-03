Urbanistica Milano, l'architetto Oggioni verso l'interrogatorio

E' stato fissato domattina alle 11, davanti al gip Mattia Fiorentini, l'interrogatorio di garanzia per Giovanni Oggioni, agli arresti domiciliari da ieri per i reati di corruzione e depistaggio nell'ambito dell'inchiesta su presunte gravi violazioni delle leggi sull'urbanistica a Milano. Il reato di falso, per il quale era anche accusato, non e' stato riconosciuto dal gip ai fini dell'arresto ma la Procura non fara' appello su questo. Non e' ancora nota invece la data in cui compariranno davanti al gip i due funzionari dello Sportello unico edilizia del Comune, Andrea Viaroli e Carla Barone, e l'architetto Emilio Mario Cerri, gli indagati per i quali i pm Mauro Clerici e Marina Petruzzella hanno chiesto l'interdizione, cioe' la sospensione temporanea delle loro attivita'. Per il loro interrogatorio non ci sono termini di legge da rispettare. Gli inquirenti intanto hanno cominciato l'analisi dei documenti acquisiti ieri, anche in Comune, oltre che dei cellulari e dei pc di alcuni indagati.