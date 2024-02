Urbanistica Milano, salta la presentazione del libro di Tancredi: è giallo

Salta all'ultimo la presentazione del libro dell'assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi 'Next Milano 2015-2030 urban regeneration' che si sarebbe dovuta svolgere questa sera al circolo Caldara di via De Amicis. Centra il particolare clima che si respira in questi giorni sull'urbanistica milanese, con le numerose inchieste per abusi edilizi alle quali sta lavorando la Procura di Milano? Queste le indiscrezioni di queste ore.

Tancredi a LaPresse: "Nessun impedimento a parlare di urbanistica"

Ma, interpellato da LaPresse, Tancredi ha negato che questo sia il motivo: "Nessun impedimento a parlare di urbanistica per me o altri colleghi - ha spiegato -. Stasera purtroppo è intervenuto un altro improrogabile impegno". "Nella comunicazione che ha inviato agli organizzatori della presentazione del libro, annunciata da diverse settimane, si legge che "l’evento viene rinviato a data da definirsi per impossibilità a partecipare da parte dell’assessore Giancarlo Tancredi, che si rammarica per l’inconveniente e conferma sin da ora la disponibilità a partecipare quanto prima ad un prossimo appuntamento" .