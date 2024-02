Urbanistica Milano, si accendono anche i riflettori della Corte dei Conti

Urbanistica Milano, l'ultima indagine aperta dalla Procura per presunta lottizzazione abusiva riguarda il progetto "Bosconavigli" di Stefano Boeri. E, secondo quanto riferisce Repubblica, su quanto starebbe accadendo a livello più ampio nel settore urbanistico del Comune avrebbe acceso i suoi riflettori anche la Corte dei conti, con un primo incontro tra pm, magistrati contabili e investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. L'ipotesi è di possibili danni di natura erariale.

Urbanistica Milano, Forza Italia chiede un consiglio comunale straordinario

Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Alessandro De Chirico ha commentato: "A sentire qualche dipendente comunale sembra che sia solo la punta dell’iceberg e, per questo motivo, nel settore c’è molta preoccupazione”. Con la modifica del PGT che sta per arrivare in Consiglio comunale "c’è il fondato rischio che lo sviluppo immobiliare rischi la paralisi. Serve chiarezza per tutti i lavoratori del Comune, per gli operatori che hanno investito su Milano e per tutti i milanesi che non capiscono cosa stia accadendo.“Per questo motivo raccoglierò le firme dei colleghi per chiedere un Consiglio straordinario affinché la giunta venga a riferire in aula. Vogliamo sapere cosa sta succedendo e quali sono le norme sbagliate contenute nel PGT attualmente in vigore”.