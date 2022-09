Usava il negozio di frutta per spacciare cocaina: licenza sospesa 10 giorni

Usava il negozio di frutta per spacciare cocaina: licenza sospesa per 10 giorni

Il negozio di frutta e verduta utilizzato come base per lo spaccio: il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso per dieci giorni la licenza di un esercizio a Cologno Monzese (Milano) perche' il titolare lo usava anche per vendere droga. Il titolare e' stato arrestato per detenzione e spaccio. Il provvedimento arriva dopo un intervento della polizia dello scorso 9 agosto, quando gli agenti impegnati in un servizio antidroga hanno sorpreso un cliente che era appena uscito con 0,4 grammi di cocaina comprati dal proprietario dell'attivita'. Nel negozio sono stati poi recuperati altri 0,5 grammi di cocaina, 49 di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento.