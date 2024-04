Usb denuncia aggressione razzista a un rider a Milano

Aggeressione ai dnani di un rider in via Comasina a Milano. Lo denuncia Usb Lombardia parlando di quanto successo a un suo iscritto. Secondo quanto riporta l'Ansa, il giovane è stato aggredito per strada da un automobilista che, dopo averlo insultato con epiteti razzisti, ha cercato di speronarlo. È poi sceso dall'auto e ha cercato un confronto fisico con il lavoratore. Successivamente, non ancora soddisfatto, l'ha minacciato di morte e l'ha investito in retromarcia con l'auto.

L'aggressione - secondo quanto reso noto - è avvenuta la mattina dello scorso 11 aprile mentre il rider stava effettuando una consegna per Just Eat. L'uomo ha riportato varie lesioni, oltreché la rottura della bicicletta che usa per lavorare. "I pericoli per la sicurezza dei rider sono molteplici e sempre più esasperati - commenta Usb - da politiche che legittimano violenze e soprusi nei confronti sempre degli stessi soggetti, poveri e stranieri".