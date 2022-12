Usuelli: "Nessuna ipotesi sostegno a Moratti". + Europa dopo il no a Majorino

"Per quanto il nostro segretario ha ufficialmente dichiarato, non c'è a oggi l'ipotesi che +Europa possa confluire nella lista di Calenda, Renzi e nella civica di Moratti. A titolo personale, io sicuramente non sarei di questa partita".

Usuelli: “ Sono ore decisive, stasera si convoca il coordinamento regionale di +Europa”

Lo ha detto il consigliere lombardo di +Europa, Michele Usuelli, a margine della presentazione dei 5 anni di lavoro fatti dal partito in Regione con gli stagisti provenienti da varie università lombarde. "Sono ore decisive, stasera si convoca il coordinamento regionale di +Europa, insieme al nostro segretario nazionale. Verranno valutate le opzioni che restano disponibili e a brevissimo ci sara' una comunicazione ufficiale del partito", ha concluso Usuelli.

Della Vedova: "Dura opposizione a Fontana e Moratti"

In Lombardia "abbiamo fatto un'opposizione molto dura e ficcante alla giunta Fontana e ai suoi assessori, Gallera e Moratti, nell'interesse dei cittadini lombardi". Per le regionali "vedremo come va. Cercheremo di proseguire questo impegno nella Regione. Lo avremmo voluto fare come cinque anni fa ma poi qualcuno ha cambiato lo schema". Così il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo in streaming durante una conferenza stampa organizzata al Pirellone per presentare i cinque anni di lavoro con gli stagisti del gruppo in Consiglio regionale.