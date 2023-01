Usuelli raccomanda Majorino: "Gli esponenti di + Europa lo sostengano"

Dopo la decisione della direzione nazionale di +Europa di sostenere il candidato di centrosinistra Alessio D'Amato in Lazio e di non presentare una propria lista in Lombardia, l'auspicio di Marco Usuelli, che di +Europa è esponente e consigliere regionale ora ricandidato nella lista di Pierfrancesco Majorino è che "singoli dirigenti nazionali di +Europa, a titolo personale vorranno trovare il modo di manifestare il proprio sostegno alla squadra liberale e laica presente nella Lista Patto civico per Majorino Presidente".

Usuelli: "Possiamo vincere dopo 28 anni"

"Possiamo, dopo 28 anni, vincere", ha aggiunto dicendo di comprendere la decisione di non presentare la lista in alleanza con i 5 stelle "la cui linea politica, a livello nazionale è molto distante da quella di +Europa". "La mia scelta di candidarmi, anche senza il sostegno formale di +Europa - ha spiegato il medico -, nasce dal motivo per cui accettai la candidatura 5 anni orsono. Fu, ed è, una candidatura di scopo per migliorare la sanità lombarda. Ringrazio Radicali Italiani per il sostegno".

Usuelli: "Ritengo questa una lotta di liberazione per la Lombardia"

Io ritengo questa, innanzitutto una lotta di liberazione per la Lombardia dopo 4 mandati di Formigoni, uno di Maroni e l'ultimo del duo Moratti-Fontana". "L'articolo 1 della legge di riforma del sistema sociosanitario della Lombardia, firmata Fontana e Moratti, in cui si sancisce la equivalenza tra sistema pubblico e privato in materia di sanità - ha concluso -, non può lasciarmi fuori dalla competizione"