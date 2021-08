Enorme incendio in un palazzo in via Antonini a Milano. Traffico impazzito mentre va a fuoco la facciata di un palazzo di una decina di piani. Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono presenti moltissimi mezzi di soccorso. Pare che sia andato a fuoco il rivestimento, e che i soccorritori siano riusciti tempestivamente ad avvertire tutti (articolo in corso d'aggiornamento)