Va ai domiciliari l'ex compagna di Simba La Rue

Barbara Boscali, bergamasca di 31 anni, ex fidanzata del trapper Simba La Rue, è stata scarcerata oggi e si trova ora agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Treviolo, davanti alla quale il trapper venne aggredito, il 16 giugno scorso. Lo riporta l'ANSA. Per l'accusa proprio la Boscali sarebbe stata la mandante di quell'agguato. La scarcerazione è stata decisa dal tribunale del Riesame, che ha accolto la richiesta dell'avvocato della donna. Barbara Boscali, attrice pornografica nota come Bibi Santi, era finita in carcere il 7 ottobre.