Va dal dentista ma ha un malore: muore dopo tre giorni

Era andato in uno studio dentistico per un intervento che prevedeva anestesia. Ma terminato l'effetto della sedazione ha accusato un malore ed è morto tre giorni dopo in ospedale. E' successo a Brescia: come riferisce il Giornale di Brescia, la vittima è un 45enne dipendente della Rai a Bolzano, che una volta terminato l'effetto della sedazione, in uno studio dentistico della città, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale dove è morto nel reparto di rianimazione. I carabinieri dei Nas hanno già sequestrato la cartella clinica su disposizione della Procura. "Vogliamo sapere cosa è successo. Non riesco a credere che sia morto", ha detto la moglie dell'uomo.