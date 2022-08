Va in questura per il permesso di soggiorno. Ma viene arrestato per reati

Va in questura per il permesso di soggiorno. Ma viene arrestato per rapina

Si presenta in Questura a Monza per richiedere il permesso di soggiorno, ma risulta destinatario di un ordine di carcerazione per diversi reati e viene arrestato.

Il 45enne doveva scontare una pena di due anni e cinque mesi

L'uomo, un 45enne marocchino, doveva infatti scontare una pena di due anni e cinque mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rapina, lesioni personali e guida senza patente, commessi tra il 2004 e il 2010 nella provincia di Monza e Brianza.

Dal 2013 risultava irreperibile in Italia

Il 45enne dal 2013 risultava irreperibile in Italia. Fino a ieri mattina, quando si è presentato con regolare passaporto all'ufficio immigrazione, per richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari legati al fratello, in casa del quale vive, in provincia di Monza e Brianza. E' dai controlli effettuati che gli agenti hanno scoperto della condanna che pendeva sull'uomo, giunto in Italia nel 2003, quando aveva ottenuto un permesso di soggiorno attraverso la procedura di emersione, poi non rinnovato, a causa dei diversi reati commessi dal 45enne, come - fa sapere la Questura di Monza in una nota - rapine in esercizi commerciali, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo di arma e guida senza patente. Verificata la sua identità, i poliziotti hanno proceduto ad arrestare l'uomo e lo hanno accompagnato nel carcere di Monza.