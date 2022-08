In vacanza con un pony

Vacanza insolita per un turista lombardo. A Cervia con un pony

Le foto stanno facendo il giro del web e dei social. E non poteva essere altrimenti visto il carattere insolito della notizia: un turista lombardo sta trascorrendo le sue vacanze a Cervia accompagnato dal suo animale domestico. Non un cane o un gatto. Bensì un pony. Portato al guinzaglio, come si vede nello scatto riportato dal Corriere della Romagna.