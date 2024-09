Vaccinazioni Straordinarie per Milano-Cortina 2026: il piano sanitario per proteggere atleti e visitatori

In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la Regione Lombardia ha delineato un piano sanitario ambizioso per garantire la sicurezza e la salute di atleti e visitatori. Tra le misure chiave, spicca l’introduzione di campagne di vaccinazione straordinarie per influenza e Covid-19 durante l'inverno 2025-2026. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la giunta regionale ha già approvato una prima bozza del piano, che prevede una significativa offerta di ambulatori vaccinali sia a Milano che in Valtellina. L’obiettivo è affrontare l’aumento della popolazione giornaliera, stimata in circa 400mila persone, e ridurre il rischio di epidemie nei contesti affollati e nelle basse temperature invernali. Le vaccinazioni saranno gratuite e senza prenotazione per influenza e Covid, mentre altre vaccinazioni potrebbero richiedere un contributo da parte del paziente.

Investimenti e Preparativi

Oltre alla campagna vaccinale, il piano prevede un investimento di 50milioni di euro per potenziare le infrastrutture sanitarie. Tra le principali misure, l’individuazione dell'Ospedale Niguarda e del presidio di Sondalo come ospedali olimpici e la creazione di tre 'policlinici' temporanei a Milano, Bormio e Livigno. La Regione Lombardia sta inoltre rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza alimentare, con controlli nei cantieri e nei depuratori regionali. Gli ospedali, tra cui il Niguarda, stanno già avviando lavori di ristrutturazione, con particolare attenzione alla preparazione di un "reparto olimpico" per emergenze. L’obiettivo è garantire una risposta sanitaria efficace durante l’evento sportivo internazionale, dimostrando un impegno concreto per la salute pubblica.