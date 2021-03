Vaccini a over 80, interviene il Comune: telefonate, taxi e medici a domicilio

Dallo scorso sabato il Comune dà il suo supporto al piano vaccinale anti Covid, insieme ad Ats e Regione Lombardia, attraverso il centralino 020202 con le chiamate agli over 80 che hanno dato la loro adesione al piano vaccinale e che si sono dichiarati non autosufficienti. Lo ha comunicato l'assessore alle Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti nel corso della commissione consiliare online dedicata ad approfondire l'andamento del piano vaccinale. Secondo il primo elenco fornito da Ats al Comune - riporta Mianews -sarebbero circa 5 mila gli over 80 da contattare.

"Abbiamo chiesto ad Ats se poteva fornirci l'elenco degli over 80 che non sono ancora riusciti a vaccinarsi pur avendo aderito alla campagna. E' arrivato un primo elenco: stiamo chiamando a campione per capire se hanno difficoltà a raggiungere la sede vaccinale indicata e offrirgli a quel punto il servizio di taxi gratuito. Per gli over 80 che verifichiamo abbiano problemi a muoversi da casa perché magari sono costretti a letto, attiviamo il percorso delle Usca, con i medici di famiglia che vanno a fare il vaccino a casa", ha spiegato Rabaiotti. Inoltre, "ci siamo resi anche disponibili a offrire alcuni centri diffusi come i Cam o i centri anziani, per utilizzarli micro centri vaccinali".

Il vicesindaco Anna Scavuzzo ha invece riferito che oggi c'è un momento di "fermo al centro vaccinale in Fabbrica del Vapore per il montaggio della tensostruttura, ma abbiamo dato disposizione di aumentare il potenziale di vaccinazioni perché il centro è in grado di reggere la capienza di Fiera Milanocity".