Vaccini, Bertolaso: In Lombardia quasi 14mln di dosi somministrate



"In Lombardia siamo quasi a 14milioni di dosi somministrate" ha dichiarato questa mattina Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, ai microfoni di Morning news su Canale 5.



"Appena arriveremo all'80% di copertura della popolazione, avremo raggiunto l'immunità di gregge e potremo stare tranquilli", ha poi aggiunto l'ex nujmero uno della Protezione Civile.







