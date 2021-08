Vaccini, Bertolaso: "Terza dose? Piano pronto per la Lombardia"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, ha sottolineato l'importanza di prepararsi alla terza dose di vaccino anti Covid: "Il tempo per decidere è oggi, al massimo i primi di settembre" e la Lombardia ha già un piano pronto che prevede richiami in "poli medio piccoli, strategicamente localizzati sui territori", spiega Bertolaso.

Il piano lombardo "è stato portato a Roma da Moratti e discusso con il generale Figliuolo", chiarisce il consulente, precisando che per le terze dosi "coinvolgeremo il personale sanitario che non è assorbito dal lavoro ospedaliero", come "i medici di famiglia", ma "faranno la loro parte le aziende: saranno strategiche per i richiami", come anche "giocheranno un ruolo anche le farmacie".