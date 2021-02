Vaccini Covid, Bertolaso coordinerà la fase 2 in Lombardia

Sara' Guido Bertolaso il nuovo coordinatore per il progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per la Lombardia. L'ex capo della Protezione civile coordinerà la fase 2 della campagna di vaccinazione anti-Covid della regione. L'annuncio ufficiale è previsto domani nel corso di una conferenza stampa, ma gia' oggi è stato a Palazzo Lombardia per incontrare l'assessore al Welfare Letizia Moratti e il governatore Attilio Fontnana. La vicepresidente Moratti lo aveva contattato nel week end per sondare la sua disponibilità a collaborare alla campagna vaccinale in Lombardia e oggi Bertolaso, 70 anni, ha sciolto la riserva nella giornata e ha accettato la proposta.