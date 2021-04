Vaccini Covid, in Lombardia coperti 80% degli over 80 e 90% dei docenti

Ad oggi in Lombardia sono stati somministrati "quasi 1,9 milioni di vaccini, un numero che un sistema fallimentare non avrebbe consentito di raggiungere". Lo ha detto il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un'audizione in commissione regionale Sanita'. "Abbiamo raggiunto la copertura dell'80% dei cittadini over 80 che avevano aderito al programma di vaccinazione. Siamo a conoscenza di momenti di difficolta', ma raggiungere oggi l'80% di copertura degli over 80 e' un risultato non trascurabile. Abbiamo ancora questa settimana in cui vacciniamo chi si era prenotato e l'impegno e' di arrivare all'11 aprile alla copertura sostanziale della popolazione anziana. E' un obiettivo che un po' faticosamente raggiungiamo", ha aggiunto Pavesi. Infine e' stato vaccinato "il 90% del personale scolastico, una platea di 120 mila cittadini".

La Regione inoltre - ha detto ancora il dg Pavesi - in collaborazione con i Comuni cercherà di intercettare anche i "circa 50 mila" over 80 che risultano non avere aderito alla campagna vaccinale. "Stiamo incrociando i dati dei vaccinati e dei non vaccinati, li stiamo fornendo ai Comuni di appartenenza e stiamo chiedendo di provvedere anche loro di recuperare" queste persone. In altre parole, ha affermato "non ci limitiamo ad andare a vaccinare la platea di coloro che hanno dato l'adesione, ma stiamo cercando di recuperare anche la parte di cittadini over 80 che non ha dato riscontro". Pavesi ha infine riferito il dato sulle vaccinazioni tra il personale scolastico: "Viaggiamo ormai verso il 90% di copertura. E' una platea di circa 220 mila cittadini di cui 190 mila hanno già ricevuto la prima dose". "Nelle difficoltà che possono avere avuto qualche Asst nel preparare le agende questi sono numeri importanti che danno il senso del lavoro che è stato fatto", ha concluso il dg.