Vaccini covid, report Fondazione Gimbe: in Lombardia più dosi a non sanitari

In base all'analisi di Fondazione Gimbe, in Lombardia la maggior parte delle vaccinazioni hanno riguardato personale non sanitario. Elaborando i dati del ministero della Salute, la Fondazione rivela che a ricevere la somministrazione e' stato il 51% dei non sanitari, contro il 40% dei sanitari. E' il dato piu' alto di tutta Italia. Al 27 gennaio infatti risultano aver completato il ciclo del vaccino anti Covid con la seconda dose 270.269 persone, pari allo 0,45% della popolazione italiana ma, con marcate differenze regionali, andando dallo 0,16% della Calabria allo 0,70% del Lazio. Inoltre, ben 350.548 dosi, pari a oltre il 23% sono state somministrate a personale non sanitario, una fascia non prevista dal Piano vaccinale, dal momento che in base al piano vaccinale le categorie da vaccinare con priorita' sono 3: operatori sanitari e sociosanitari (a cui sono andate finora il 67,1% dosi), personale ed ospiti delle RSA (finora 9,7% dosi) e persone over 80 anni (0,9% dosi).

Il personale non sanitario, che comunque lavora negli ospedali a vario titolo, ha beneficiato dunque, pur come categoria non prevista, "di quasi un quarto delle dosi finora somministrate con enormi differenze regionali che in alcuni casi superano il 30%, come in Provincia Autonoma di Bolzano 34%, Liguria 39% e Lombardia 51%". Tra il personale non sanitario rientra anche chi, pur non essendo medico o infermiere, lavora in ospedale oppure nelle Ats del territorio. Ci potrebbe però anche essere stato qualche 'furbetto' che non ha aspettato il suo turno di vaccinazione pur senza averne diritto. Gimbe mette in guardia da questa discrepanza tra numeri previsti dal Piano e diverse policy vaccinali regionali: le dosi previste dal Piano vaccinale per gli operatori sanitari "non sono sufficienti perche' rimangono esclusi tutti quelli che non lavorano presso strutture pubbliche".