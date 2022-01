Covid, in Lombardia 8.844 nuovi casi. Vaccini, a febbraio arriva anche Novavax

Covid in Lombardia, i dati del 24 gennaio

Covid in Lombardia, questi i dati del 24 gennaio: tamponi effettuati: 70.842, totale complessivo: 29.297.990; nuovi casi positivi: 8.844; tasso di positività 12,4%; in terapia intensiva: 265 (-2); ricoverati non in terapia intensiva: 3.416 (+20); decessi, totale complessivo: 36.614 (+87). I nuovi casi per provincia: Milano: 3.087 di cui 1.326 a Milano città; Bergamo: 778; Brescia: 1.212; Como: 508; Cremona: 181; Lecco: 208; Lodi: 210; Mantova: 244; Monza e Brianza: 638; Pavia: 489; Sondrio: 91; Varese: 998.

Novavax a febbraio in Lombardia

Arrivera' "probabilmente" a febbraio in Lombardia Novavax, ma come gia' succede per Pfizer e Moderna non si potra' scegliere. Il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso lo ha spiegato in occasione della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, prima all'hub vaccinale di Gallarate (Varese) e poi a quello milanese del Pioltello.

"Per quanto riguarda la variante Omicron sembra che si sia arrivati al plateu della curva, quindi si sta andando in discesa, speriamo che questo sia il trend consolidato", ha detto il generale Figliuolo, commissario. "Negli ultimi giorni in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale e' inferiore al numero dei dimessi e questo fa ben sperare. Tutto questo e' molto legato al buon andamento delle vaccinazioni", ha sottolineato il generale evidenziando che l'Italia "sta andando molto bene e la Lombardia sta facendo egregiamente la sua parte sia sui cicli primari, sia sui booster sia sui bambini"

In Lombardia vaccini senza prenotazione per bimbi

"Aumenteremo il nostro sforzo e il prossimo weekend sarà il primo di vaccinazioni aperte a tutti i bambini in tutti i centri vaccinali della Lombardia senza bisogno di prenotarsi". Lo ha annunciato il consulente di Regione Lombardia alla campagna vaccinale, Guido Bertolaso.

"In questo centro vaccinale pediatrico abbiamo già vaccinato più di un terzo dei bambini di questa regione. I bambini per noi oggi sono l'assoluta priorità, vogliamo vaccinare tutti i bambini di questa regione con la prima, la seconda e la terza dose e lo stiamo facendo", ha detto Bertolaso, spiegando così la scelta di introdurre le vaccinazioni aperte bei fine settimana: "Vogliamo che le famiglie e i bambini vengano durante il weekend quando sono liberi dagli impegni di scuola o di lavoro".

Una decisione presa dopo "l'esperimento a Sesto San Giovanni dove abbiamo vaccinato tutta la notte è c'è stata una risposta molto buona con cinquanta bambini vaccinati lì la sera", ha ricordato Bertolaso, sottolineando come spingere le famiglie a vaccinare i figli "sia anche un problema di rivedere gli orari. Oggi abbiamo una riunione con tutte le Ats e Asst e da questa settimana cambieremo le modalità di prenotazione e vaccinazione. Apriremo senza obbligo di prenotazioni il weekend e lo faremo anche in altri momenti, cambieremo gli orari, prolungheremo fino a mezzanotte i cen