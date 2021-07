Vaccini, dal 22 luglio unità vaccinali mobili a Milano



Attraverso una nota la direzione generale welfare di Regione Lombardia comunica le date della campagna mobile a Milano per la vaccinazione straordinaria dei cittadini over60. "Cosi' da incrementare - si legge - la copertura vaccinale dei milanesi, ferma all'81,4 per cento contro l'86,4 della media regionale". "L'obiettivo - prosegue la nota - e' facilitare e incentivare a vaccinarsi il numero piu' elevato possibile dei circa 78 mila i residenti nel capoluogo over60, che non si sono ancora vaccinati o prenotati". Dal 22 al 31 luglio dunque, per i milanesi con piu' di 60 anni, in ciascuno dei nove municipi, saranno disponibili delle unita' mobili: "per consentire loro di accedere senza prenotarsi - scrive la nota - alla vaccinazione anti-Covid-19, e solo con tessera sanitaria e codice fiscale".



Le somministrazioni verranno effettuate dalle ore 9 alle ore 17 "col vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson), a eccezione dei soggetti per i quali non e' raccomandato". Non dovranno quindi effettuare il richiamo. "Ricordiamo - conclude la dg Welfare - che e' in considerazione dell'eta' dei cittadini invitati ad aderire a questa campagna speciale e delle condizioni climatiche, legate alla stagione estiva, che Regione ha ritenuto ragionevole e opportuno chiedere al Comune di Milano di predisporre dei locali di appoggio. E' infatti necessario mettere a disposizione di queste persone aree dedicate alla somministrazione, ma anche all'accoglienza e all'accettazione, all'anamnesi e al consenso. Come pure all'inoculazione, all'osservazione post inoculazione e alla gestione delle eventuali emergenze. Attenzioni indispensabili in un'azione messa a punto per cittadini over60"