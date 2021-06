Vaccini, dal 25 giugno in Lombardia si potrà spostare il secondo appuntamento

“Dal 25 giugno i cittadini della Lombardia sarà possibile spostare l’appuntamento per la somministrazione della seconda dose".Questo deve essere fatto nei casi veramente necessari per evitare di ingolfare il sistema e di creare problemi sulle agende che le Ats e le Asst hanno già predisposto per il mese di luglio. Sarà possibile spostarla con un preavviso di sette giorni”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nella conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla campagna vaccinale in regione.