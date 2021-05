Vaccini: dose numero 100mila al Palazzo Scintille



"Esattamente a un mese dalla sua apertura, oggi al Palazzo Scintille di Milano, e' stata somministrata la dose numero 100.000 in quello che, insieme a quello allestito in Fiera a Brescia, e' l'hub vaccinale piu' grande d'Italia".



Ne da' notizia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando come "anche questo sia un risultato significativo nella corsa al vaccino di tutti i lombardi. Inoltre, proprio oggi, la Lombardia ha superato i 5,5 milioni di dosi somministrate". La vaccinata numero 100.000 e' Marta, milanese di 42 anni, che ha accolto con un sorriso la notizia di questo particolare record.