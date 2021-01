Vaccini: entro 11 gennaio prima dose a tutti gli ospiti del Trivulzio



Entro l'11 gennaio tutti gli operatori e gli ospiti del Pio Albergo Trivulzio riceveranno la prima dose del vaccino anti-Covid. Lo scrive la stessa struttura nel consueto bollettino, sottolineando che "in Lombardia il Pat e' l'unica realta' non ospedaliera fra i 65 Hub che sono stati selezionati per smistare i vaccini e fra le prime 14 che ha gia' somministrato 50 dosi domenica 27 dicembre, in occasione del V-day". L'obiettivo della struttura e' quello di arrivare a tutti gli anziani ospiti e pazienti, circa 900 persone in totale, entro la prossima settimana, orientativamente entro l'11 gennaio.



A beneficiare della 'preziosa' fiala sara' anche gran parte del personale sanitario, formato da circa 800 addetti. A spiegarlo e' il virologo Fabrizio Pregliasco, che sostiene che la campagna vaccinale all'interno della Rsa (dove nella prima ondata il Covid aveva colpito duro) "sta andando molto bene, c'e' stata una grandissima adesione". Da ieri, dopo le vacanze natalizie, sono proseguite le inoculazioni e sono gia' stati vaccinati 174 ospiti e 102 tra il personale operativo aziendale. La Rsa conta, tra oggi e di raggiungere il resto degli ospiti della sede storica di via Bezzi e delle sedi Frisia e Principessa Jolanda.