Vaccini, Fontana: 4 milioni di lombardi hanno prenotato la terza dose

La campagna vaccinale "sta andando bene per quanto riguarda le prime due dosi ma sta andando benissimo per la terza dose". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Stasera Italia su Rete 4, spiegando che 4 milioni di lombardi hanno gia' prenotato il 'booster' e 1,5 milioni lo ha ricevuto. "Questa e' la strada giusta e io sono convinto che seguendola con la stessa determinazione potremo trascorrere un Natale sereno" ha commentato Fontana. E questo anche perche' "la terza dose puo' contribuire ad allontanare il rischio della nuova variante" Omicron, ha aggiunto il governatore.





Allo Stato centrale "ho chiesto l'autonomia su tutte le competenze previste dalla Costituzione, la principale è la sanità, oltre a istruzione, ambiente e lavoro, ma tutte nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione", ha poi aggiunto il presidente diRegione Lombardia: "Pensiamo che una serie di competenze che oggi vengono svolte dallo Stato, potrebbero essere svolte meglio dalle Regioni, e magari con qualche risparmio. Credo che la snellezza delle nostre amministrazioni non può che migliorare la qualità dei servizi" per i cittadini.